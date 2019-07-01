living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرابطون: من حاول أمس أن يسنّ وينفذ قوانين الادارات المحلية البائدة يتحمل كامل المسؤولية السياسية والجنائية عما جرى

1
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:
أولاً: إن ما جرى أمس في منطقة الشحّار الغربي خطير وخطير جداً ولا يمكن تصنيفه تحت أي مسمى من مسميات الحوادث والاشكالات الحزبية، بل يدخل في إطار التهديد الوجودي للوطن اللبناني على امتداد جغرافيته ولا ينحصر في منطقة معينة، والأخطر من كل ذلك هناك من يحاول أن يحصر هذا الذي جرى بأنه صراع درزي-درزي في منطقة الجبل، وهذا عبث وخبث لا يعكس حقيقة الأزمة الوطنية التي نمر بها جميعاً كمواطنين لبنانيين نتيجة للممارسة الطائفية في مختلف واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ثانياً: إن هذا النظام الطائفي والمذهبي والذي أعلنا منذ فترة بأنه أصبح فيدرالياً مقنعاً لتجمع الطوائف والمذاهب اللبنانية، يؤكد يوماً بعد يوم أنه غير قادر على الاستمرار لا بل هو عاجز على اعادة ترميم ما أحدثه من تخريب في وطننا اللبناني، والأزمة الوطنية التي بدأت بوادرها الأمس بالبروز تعكس عمق النفاق بين من يدّعون زعامة طائفية أو مذهبية فيما يتعلق بالمصالحات بين المذاهب والطوائف في أي منطقة كانت، فالمطلوب اليوم أن نسعى جميعاً الى اعادة بناء المواطنية اللبنانية عوضاً عن الانتماء الطائفي الذي كان بتبجحون بأنه غنى للبنان.
ثالثاً: على الجميع أن يدرك أنّ مدارس الحرب الأهلية الميليشاوية صاحبة الحق الحصري بالمجازر وعمليات السلب الكبرى والتدمير تعيد محاولات اقامة كانتوناتها، وهي لن تهادن خاصة اليوم في ظل المتغيرات الإقليمية، وهي تسعى إلى تقديم التزاماتها الى مديريها الإقليميين والدوليين.
وبالتالي هم يسعون إلى إظهار قوتهم الطائفية والمذهبية في بقاع كانتوناتهم كي يرهبوا الساعون دائماً إلى بناء الوطن اللبناني الذي يحلم به أجيالنا الشابة.
إن هذه المدارس مدراس الحرب الأهلية الميليشياوية لا تقيم وزناً لأي شرعة إنسانية كانت أو دستورية، فالاعتداء على حرية التنقل لكل المواطنين على امتداد الجفرافية اللبنانية هي قبل أن تكون شرعة دستورية فهي شرعة إنسانية.
وبالتالي من حاول أمس أن يسنّ وينفذ قوانين الادارات المحلية البائدة في خلق ابواب مذهبية وطائفية لمدننا وقرانا في الجبل الأشم، وفي منع أي جهة كانت من التنقل في كافة المناطق اللبنانية يتحمل كامل المسؤولية السياسية والجنائية عما جرى.
رابعاً: نؤكد أن جيشنا الوطني اللبناني هو ضمانة الامن والاستقرار والسلم وهو الحافظ الحقيقي لوجودية وطننا لبناني واحداً موحداً ويحميه من الاخطار الخارجية اليهودية التلمودية والإرهابية مع الإشارة بأن هناك غياب تام لوزيرة الداخليةالمولجة بحفظ الأمن الداخلي.
خامساً: على المسؤولين جميعاً وخاصة فخامة الرئيس العماد ميشال عون القائد الأعلى للقوات المسلحة ان يعطي أوامره الى كل القوات المسلحة اللبنانية جيشاً وقوى أمن داخلي وكافة الأجهزة بأن يضربوا بيد من حديد، كل هذا السلاح الذي لا يعتبر سلاحاً فردياً ولا سلاحاً متفلتاً بل أصبح اليوم سلاحاً منظماً ميليشياوياً يهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار اللبناني، وهو سلاح طائفي مذهبي استخدم في الماضي بالحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الشهداء من أهلنا اللبنانيين، فالمسؤولية الكبرى اليوم أن يُسحب هذا السلاح قبل أن يفرض ارادته في تدمير وجودية وطننا اللبناني.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout