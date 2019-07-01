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مجلس الدفاع الاعلى منعقد في بعبدا.. وهذا ما يبحثه

1
JULY
2019
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عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء المالية علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدفاع الياس بو صعب، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن والاقتصاد والتجارة منصور بطيش. وحضر ايضا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير العدل ألبرت سرحان.

 

ويشارك في الاجتماع من القادة الامنيين: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.

 

كما حضر ايضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا. ويحضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

 

ويدرس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولا سيما منها الاوضاع الامنية في البلاد ولا سيما الاحداث الامنية في منطقة عاليه بالامس، مع الاشارة الى ان المجلس يبقي على مقرراته سرية تنفيذا للقانون.

 

وسبق الاجتماع خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.

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