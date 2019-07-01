living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسعد: ما جرى في الجبل صدمة ومأساة وليس هناك من منطقة ملكية خاصة لأحد‎

1
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر الرئيس  السابق للصندوق المركزي للمهجرين  المهندس  شادي مسعد أن الاحداث المؤسفة التي شهدها الجبل، أعادت الى الأذهان مشاهد وذكرى أليمة أراد اللبنانييون أن يطووها الى الابد.
 
وقال مسعد في تصريح: عندما  يهتز الأمن في الجبل، يهتز في كل لبنان. لأن  الجبل قلب لبنان وموقع التعايش الذي أنتج مفهوم دولة لبنان المستقل كما نعرفها اليوم، وبالتالي، الحفاظ على الجبل وابنائه هو حفاظ على لبنان.
 
تابع : لا نزال نذكر كلبنانيين الثمن  الباهظ الذي دفعناه جراء الاحداث الأليمة التي شهدها الجبل والتي أدّت الى تهجير وتدمير للقرى. وقد دفعنا  جميعا الاموال وبذلنا الجهد من  اجل اعادة المهجرين، واعادة نسيج التعايش المسيحي-الدرزي الى الجبل، ونجحنا. وبالتالي، من غير  المسموح لأي كان أن يعرّض هذا  التعايش وهذا النموذج للخطر من جديد.  
 
اضاف:  المصالحة التي أنجزناها في الجبل كانت بمثابة تتويج لقرار مشترك اتخذه كل من له علاقة وتأثير في الجبل، وعلى رأسهم البطريرك صفير ووليد جنبلاط. ولا أعتقد ان أحدا يريد العبث بهذا الاستقرار. ولكن، ليس من حق أحد أن يتصرف وكأن الجبل ملكية خاصة، يسمح بدخول من يشاء، ويمنع من يشاء. هذه  العقلية لا تسمح ببناء دولة، ولا تشجّع على عيشٍ مشترك. 
 
ختم مسعد: ما جرى في  الجبل ينبغي ان يشكل درسا قاسيا للجميع، وان يكون حافزا لخطوات ترسّخ وحدة الجبل، وتمنع تكرار المآسي الانسانية مثل تلك التي شهدناها يوم أمس.  رحم الله الشهداء الأبرياء، وتمنياتنا بشفاء عاجل للجرحى.     
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout