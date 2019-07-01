مسعد: ما جرى في الجبل صدمة ومأساة وليس هناك من منطقة ملكية خاصة لأحد‎

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اعتبر الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين المهندس شادي مسعد أن الاحداث المؤسفة التي شهدها الجبل، أعادت الى الأذهان مشاهد وذكرى أليمة أراد اللبنانييون أن يطووها الى الابد.

وقال مسعد في تصريح: عندما يهتز الأمن في الجبل، يهتز في كل لبنان. لأن الجبل قلب لبنان وموقع التعايش الذي أنتج مفهوم دولة لبنان المستقل كما نعرفها اليوم، وبالتالي، الحفاظ على الجبل وابنائه هو حفاظ على لبنان.

تابع : لا نزال نذكر كلبنانيين الثمن الباهظ الذي دفعناه جراء الاحداث الأليمة التي شهدها الجبل والتي أدّت الى تهجير وتدمير للقرى. وقد دفعنا جميعا الاموال وبذلنا الجهد من اجل اعادة المهجرين، واعادة نسيج التعايش المسيحي-الدرزي الى الجبل، ونجحنا. وبالتالي، من غير المسموح لأي كان أن يعرّض هذا التعايش وهذا النموذج للخطر من جديد.

اضاف: المصالحة التي أنجزناها في الجبل كانت بمثابة تتويج لقرار مشترك اتخذه كل من له علاقة وتأثير في الجبل، وعلى رأسهم البطريرك صفير ووليد جنبلاط. ولا أعتقد ان أحدا يريد العبث بهذا الاستقرار. ولكن، ليس من حق أحد أن يتصرف وكأن الجبل ملكية خاصة، يسمح بدخول من يشاء، ويمنع من يشاء. هذه العقلية لا تسمح ببناء دولة، ولا تشجّع على عيشٍ مشترك.

ختم مسعد: ما جرى في الجبل ينبغي ان يشكل درسا قاسيا للجميع، وان يكون حافزا لخطوات ترسّخ وحدة الجبل، وتمنع تكرار المآسي الانسانية مثل تلك التي شهدناها يوم أمس. رحم الله الشهداء الأبرياء، وتمنياتنا بشفاء عاجل للجرحى.