الرابطة المارونية ترحب بإنتخاب صفير رئيسا لجمعية المصارف

A + A -

رحّبت الرابطة المارونية بإنتخاب الدكتور سليم صفير رئيسًا لجمعيّة المصارف اللّبنانيّة، ورأت في إنتخابه إختيارًا صائبًا نظرًا لكفايته ومكانته وحضوره المميّز في المشهد المصرفي لبنانيًّا، عربيًّا ودوليًّا. وإنّ صفير يمثّل قيمة وطنيّة واجتماعيّة مضافة نظرًا للمبادرات التي يقودها في ترسيخ روح التّكافل الإنساني في كلّ ما يضطلّع به.



وإذ تتمنّى الرابطة المارونية النّجاح والتّوفيق للدكتور سليم صفير في موقعه الجديد، تنوّه إلى الدور الطليعي والرائد الذي إضطلع به الرئيس السابق للجمعيّة الدكتور جوزف طربيه التي قادها بنجاح وحرفية عاليّة معزّزة بأخلاقيّة عاليّة وشجاعة مكّنت من التّصدي للمعضلات.



وإذ نهنّىء المجلس الجديد لجمعيّة المصارف، نتطلّع إلى قيام تعاون مثمر مع رئيسه الجديد لما فيه خير لبنان وماليته وإقتصاده الوطني.