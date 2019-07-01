البنك الدولي: لبنان يسير في طريق سليمة بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء

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نوّهت مصادر وزارية لصحيفة الشرق الأوسط بأن «أمام لبنان فرصة ليقول لمن يبادر إلى مساعدته لتجاوز أزماته بأن لديه كل استعداد للإفادة من هذه المساعدات وتوظيفها في الاتجاه الذي يعزز استقراره النقدي والاقتصادي. ناهيك بأن الحريري الذي هو الآن ومن وجهة نظر المجتمع الدولي مصدر ثقة وداعم لتعزيز الاستقرار لن يغض النظر عن أي تلكؤ لا يخدم الإفادة من سيدر».

وفي المقابل، فإن الموقف الذي عبّر عنه نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج بعد اجتماعه برئيس الحكومة عكس توجُّهاً إيجابياً، خصوصاً لجهة تأكيده أن لبنان يسير في طريق سليمة بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء، مشدداً على المضي قدماً فيها.



لكن بلحاج أحاط تفاؤله بحذرٍ مشروع رغبة منه في حث الحكومة على الإسراع في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية ووقف الهدر ومكافحة الفساد، إضافة إلى أنه دعا للإفادة من مشاريع موجودة في محفظة البنك وضرورة العمل عليها بقوة، لأن بداخل هذه المحفظة أكثر من ملياري و400 مليون دولار، ومنها قرابة المليار في وضع غير إيجابي ومخصصة لتأهيل شبكات الطرق في لبنان.



وعليه فإن الأسبوع المقبل، بحسب المصادر الوزارية، يُفترض أن يشكّل نقلة نوعية تستدعي إحالة الموازنة على الهيئة العامة وإقرارها قبل نهاية (تموز) ليكون في مقدور لبنان الإفادة من المفاعيل الاقتصادية والمالية لمؤتمر «سيدر» من جهة، ومن جهة أخرى الرد بخطوات عملية على بعض وكالات التصنيف الدولية ومنها «موديز»، إنما على قاعدة الالتزام بخفض نسبة العجز إلى ما دون 8 في المائة.