أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 01-07-2019

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البناء



قالت مصادر يمنية انّ منطقة عدن وجوارها حيث قيادة قوات دولة الإمارات تشهد تسليم العديد من المواقع لقوى محلية بعد قرار أبو ظبي سحب قواتها خلال الصيف الحالي من اليمن في سياق خطة للخروج من الحرب تحت عنوان الحاجة للتحسّب للتصعيد في الخليج مع إيران لكن في ظلّ مخاوف من تزايد الخسائر الإماراتية في حرب ميؤوس من تحقيق أيّ نتائج فيها وقلق من استهداف أنصار الله للعمق الإماراتي أسوة بالعمق السعودي...

الجمهورية



قال مرجع مسؤول أمام زواره أمس: إن الوضع الخطير جداً بات يحتم رفع شعار "إرفعوا أيديكم عن الجبل ولا تمسوا بأمنه".

لاحظت أوساط سياسية أن خلافا حاداً بين شخصيتين تربطهما علاقة قربى قوية يترجم بعرقلة لمشاريعهما في السلطة على الأرض.

إستغرب نائب في "8 آذار" كيف أن أحدا من المسؤولين لم يحتج لدى دولة قريبة من لبنان على إستضافة مناورة عسكرية لدولة عدوة تحاكي هجوما محتملا على لبنان.

اللواء



غمز

فوجئت الأوساط السياسية بالنبرة العالية التي إنتقد فيها أحد نواب حزب الله عدم تعيين الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة عدم توفر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تُسيء لوحدة العيش بين اللبنانيين، وتتجاوز مبادئ النظام الوظيفي المتوافق عليه منذ التسعينات!



