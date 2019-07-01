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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 01-07-2019

1
JULY
2019
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الأخبار
المهجّرون السوريون: العودة غير قريبة
جنبلاط أعدّ كميناً لباسيل... فأصاب ارسلان: فتنة الزعامة المأزومة
مليونية 30 يونيو تُخضِع العسكر
هدنة تجارية صينية ــ أميركية: مصافحة كيم وترامب تُحيي التفاوض

البناء
شهيدان من مرافقي الغريب ضمن جولة لباسيل... ومجلس الدفاع يجتمع اليوم... وقطع طرق ليلاً
قماطي عند أرسلان: ولّى عهد الميليشيات... ولن نقبل بالمناطق المغلقة
الاشتراكي يحمّل باسيل المسؤولية لأنه لم يدخل الجبل من «الباب» وأراد «خلعه»

الجمهورية
تصادم المصالح يستحضر الفتنة
أين لبنان من التحولات الكبرى
الحريري لجعجع: بتستاهل
واشنطن: سنجعل "حزب الله" يعاني

اللواء
أخطر إهتزاز للسلم الأهلي خلال زيارة باسيل للجبل
حزب الله في خلدة داعياً لتسليم عناصر الاشتراكي ووأد الفتنة.. وإجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى اليوم
«اللـواء» تروي حقيقة ما جرى في اعتداءات كازاخستان
غارات إسرائيلية على دمشق وحمص

الديار
العنـاية الإلـهيّة أنقذت الجبل من «حمّام دمّ» واتصالات عـلـى أعلى المســتويــات للتهدئـة
قتيلان وجريحان مـن مُرافقـي الوزيـر الغريـب وجريـح للإشتراكي بعد إطلاق نــار
الإشتراكيّون نـزلـوا الـى ساحات القرى احتجاجاً على زيـارة باسيل ومنـعوا استـكمالـهــا

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