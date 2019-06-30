قماطي من خلدة: عصر الميليشيات والمناطق المغلقة ولّى وليس هناك أي منطقة مغلقة على أي لبناني

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أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن “ما حدث خطير جدا ويجب الحفاظ على الإستقرار في الجبل”، معتبراً أن “العودة الى الاعمال الميليشياوية تشكل خرقا للتوافق اللبناني بحيث كدنا نفقد وزيرا من وزرائنا وندعو لتوقيف الجناة فورا ومحاسبتهم ووأد الفتنة”.



وخلال تصريح بعد زيارته لدارة النائب طلال أرسلان في خلدة، قال قماطي: “لا نقبل بأن تكون أي منطقة لبنانية مغلقة أمام أي مواطن لبناني وحرية التعبير مكفولة بالدستور”، مشددأً على أن “عصر الميليشيات وعصر الحرب الأهلية والمناطق المغلقة ولّى”.



يذكر أن اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب قتلا بعد إطلاق نار حصل أثناء مرور موكب الغريب في قبرشمون بعد احتجاجات للأهالي رفضا لمرور موكب وزير الخارجية جبران باسيل في المنطقة.



وأشار :"الخطاب السياسي يجب ان يتحلى بحرية التعبير ولا يجب ان يواجه العمل السياسي بالعمل الميليشياوى وولى زمن الحرب الاهلية". وتابع قماطي:" لا نندخل في التحقيق ولا في القضاء، ونتدخل في عدم التأجيل والمماطلة، والجبل آمانة في عروقنا".







