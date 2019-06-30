شهاب الدين: طائرة برشلونة تأخرت لأسباب لوجستية وركابها سيكونون غدا ظهرا في بيروت

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أكد المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين في اتصال مع مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حلا ماضي أن "السياح اللبنانيين العالقين في مطار برشلونة في أسبانيا، سوف يصلون غدا ظهرا إلى بيروت".

وأفادت مندوبتنا أنه بعد انتشار خبر على المواقع الإلكترونية، بطريقة مغلوطة "عن لبنانيين عالقين في أسبانيا"، أجرى شهاب الدين اتصالا بمدير محطة شركة "فيولنغ" الأسبانية في بيروت، مستفسرا عن الموضوع، فأوضح له أن "الرحلة رقم 7620 التابعة لشركة فيولنغ الأسبانية والقادمة من برشلونة إلى بيروت، لم تلغ، إنما تأخر إقلاعها لأسباب لوجستية، وسوف تصل إلى بيروت، بكامل ركابها، عند الثانية من ظهر غد بحسب التوقيت العالمي".

وطمأن شهاب الدين إلى أن "الشركة الأسبانية، نقلت الركاب جميعا إلى الفنادق، على حسابها، وقدمت لهم الطعام والشراب، إضافة إلى خيار تبديل رحلاتهم على خطوط جوية أخرى".