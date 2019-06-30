أسعد درغام: حادث الجبل خطير والمطلوب مصالحة بشراكة كاملة

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أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام، أن ما حدث اليوم في الجبل خطير للغاية، وكلمات الأسف والادانة غير كافية، والحادث أعاد الى اذهان اللبنانيين صور الحرب المؤلمة التي انتجت أحزانا ومأسي وتهجير"، مشددا على "أن التيار الوطني الحر مستمر بالعمل من ضمن قناعاته بالانفتاح على الجميع والتواصل مع مختلف المكونات وعلى كامل الأراضي اللبنانية، اذ لا يجب أن يكون هناك مناطق مغلقة بوجه اللبنانيين مهما كانت إنتماءاتهم السياسية والحزبية". وتساءل درغام، "كيف يمكن تفسير إنتشار السلاح بهذا الشكل بين أيادي المواطنين؟ وكيف يمكننا الحديث عن بسط سلطة الدولة والسلاح المتفلت يرعب المواطنين الآمنين ويوقع قتلى وجرحى؟ ".

وختم: "المطلوب اتمام المصالحة بكل ابعادها السياسية والانمائية والادارية لتكون العودة الى الجبل ناجزة بشراكة كاملة، تماما كما دعا رئيس التيار الوزير جبران باسيل اليوم خلال إفتتاح مكاتب للتيار في مناطق متعددة".