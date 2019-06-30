الديمقراطي اللبناني ينعي شهيدي الغدر والحقد والاجرام

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نعى الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان صادر عن مديرية الاعلام شهيدي الغدر والحقد والإجرام اللذين استشهدا اثر تعرض قطّاع الطرق في الحزب الاشتراكي لموكب الوزير صالح الغريب واطلاق النار عليه في كمين مسلّح، وقال: " بمزيد الاسى واللوعة ننعي اليكم

شهيدينا البرّين البطلين رامي اكرم سلمان وسامر نديم ابو فراج، اللذين سقطا اليوم في الكمين المسلح الذي استهدف موكب الوزير صالح الغريب، في عملية اغتيال واضحة المعالم، على ان يحدد موعد الدفن لاحقاً.

كما سيعقد رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان مؤتمراً صحافياً يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهراً يتناول تفاصيل ما حصل".