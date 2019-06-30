بربر: عكار حافظت على صبغتها الوطنية في عز الحرب ولن نسمح لموتورين بتشويه صورتها

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استقبل رئيس اتحاد بلديات الجومة رئيس بلدية رحبة فادي بربر، في مبنى الاتحاد، عددا من أبناء المنطقة الذين طلبوا لقاءه "لوضعه في صورة ما يجري من ممارسات قد تؤدي إلى الفرز الطائفي"، في حضور رئيس بلدية بينو فايز الشاعر.

وأكد بربر أمام زواره رفضه المطلق ل"الخطاب الطائفي التحريضي، الذي يسعى البعض إلى تعميمه"، مؤكدا "أننا في عكار كنا وما زلنا وسنبقى نموذجا للعيش الواحد، الذي يطبع حياتنا مع كل الأفرقاء في الجومة وخارجها".

وأضاف: "لن نسمح لبعض الموتورين بتشويه صورة عكار التي حافظت على صبغتها الوطنية في عز الحرب الأهلية".

وختم: "لنا ملء الثقة بالأجهزة الأمنية وفي قدرتها على كشف كل من يسعى لبث الفتن بين أهالي الجومة".