آلان عون من جوار الحوز خلال غذاء هيئة البلدة: نحن اليوم في مسار صعب لإصلاح الدولة

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آلان عون من جوار الحوز خلال غذاء هيئة البلدة:

- جوار الحوز بلدة لديها ميزة خاصة لأنها رغم عدم ختم جرحها، تعالت عليه وعاد أهلها اليها ومدّوا يدهم للعيش بسلام مع جوارهم.

- ولكن هذا لن يثنينا عن المطالبة بطيّ الجرح بين جوار الحوز وكفرسلوان للعبور الى الإمام والإنتقال فعلاً الى مرحلة جديدة من التعاطي بين أهل الجبل وأستغنم المناسبة لمطالبة جميع المسؤولين والفعاليات في المتن الأعلى إبتداءً من النواب للتخلّي عن ذهنية الفوقية والفئوية والإنتقال الى ذهنية الإنفتاح والعيش بإحترام متبادل لأن ما يجمعنا أكثر من مذهب وطائفة وهو هوية لبنانية مشتركة تبقى بالنسبة لي فوق كل الإعتبارات.

- نحن اليوم في مسار صعب لإصلاح الدولة وتحويلها الى دولة حديثة ورغم أننا نصطدم بالكثير من العقبات إلا أننا أصحاب عزيمة وعناد ولا نيأس إنما نثابر لمراكمة الإيجابيات واحدة تلوى مهما أخذت من الوقت لتحقيقها.