living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريصاتي: مذكرة تفاهم بين البيئة والتربية لتصبح مادة التربية البيئية ضمن المنهج الدراسي

30
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي أن "مذكرة تفاهم ستوقع بين وزارة البيئة ووزارة التربية في الاسبوع المقبل، لكي تصبح التربية البيئية مادة مفروضة ضمن المنهج الدراسي في كل المدارس الخاصة والرسمية، فلبنان يستحق ان نضحي لاجله، ولا تفقدوا الأمل".

أضاف: "نحن اليوم أمام تحد كبير مع البيئة، فهناك فئة من الناس تزرع الأشجار ومنهم من يقطعها، ومن الناس ايضا من تكافح لتصلح الجبال، ليعود آخرين إلى تخريبها، ومن بيننا اناس ممن يناضلون لتنظيف شاطئنا وبحارنا، ومنهم من يلوثها ويغتصب بيئتنا كل يوم".

كلام جريصاتي جاء خلال رعايته احتفال التخرج الثامن والستين للثانوية الانجيلية في زحلة التابعة للسينودس الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان، في حضور الوزير والنائب السابق ايلي ماروني، النائب السابق شانت جنجنيان، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب، راعي الكنيسة الانجيلية المشيخية في زحلة القس رمزي ابو عسلي، راعي أبرشية زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، مطران زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس انطونيوس الصوري ممثلا بالاب مارون جبور، رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف البريدي، مديرة المدرسة كريستين داود الريس، أمين سر لجنة الشؤون التربوية في السينودس الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان جوني عواد، رئيس لجنة الاهل جان داود وممثلي نقابة المعلمين في البقاع ومدراء جامعات ومدارس ورجال دين وراهبات وأهالي الطلاب.

وتوجه وزير البيئة الى الطلاب: "لا تفقدوا الامل بالغد الافضل. لا تيأسوا وتمسكوا بالامل، فتغيير لبنان يأتي على ايديكم. أنتم أعطيتم أفضل سلاح وهو التربية. انتم قادة المستقبل، واطلب منكم ان تغربتم بألا تنسوا لبنان. اينما كنتم تستطيعون مساعدة هذا البلد الصغير الكبير الذي اعطاكم الكثير. اما انتم ايها الاهل، فلا تشعروا بالحزن ان غادر اولادكم الى الخارج، إذ هذه رسالة لبنان الدائمة منذ مئات السنين، فلبنان لديه اغتراب يمثل ثلاثة او أربعة أضعاف عدد سكانه، لكن الاهم هو الا يقطعوا الصلة بينهم وبين لبنان".

أضاف: "ما لفتني في هذه المؤسسة التربوية العريقة هو التنوع الذي يشبه مجتمعنا من طبقات واديان ومذاهب، فصورة لبنان الحقيقية تتجلى في هذه المدرسة".

ونوه بدور كشاف زحلة الاول، لكونه كان جزءا من هذا الكشاف لمدة عشر سنوات وتعلم منه حب الارض والبيئة والطبيعة، معتبرا اياهم "نواة الجيش البيئي" الذي اطلقه وستظهر نتائجه قريبا على الارض، متمنيا ان "تثمر الشراكة نتائج مع المدرسة والكشاف وكل فرد فيكم".

ونوه بدور مديرة المدرسة من خلال "الارتقاء بهذه المؤسسة بفضل جهودها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، فهي القائدة المستحقة لهذا اللقب بجدارة".

وختم: "في البيئة هناك تحديات كبيرة، لكن إن طبقنا القانون وعاقبنا المرتكبين وقمنا بحملات توعية كالتنظيف ومكافحة الرمي من شبابيك السيارات، نستطيع استعادة لبنان الاخضر، فهذه العادات السيئة علينا مكافحتها لكنها بحاجة الى الوقت والصبر، لأن عادات المجتمع السيئة لا تتغير بين ليلة وضحاها، وانا وحدي لا استطيع ان احقق النجاح، بل معا نستطيع. انتم كلكم وزارة بيئة اليوم، ونستطيع التغيير انا وانتم معا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout