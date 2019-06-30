بالصورة عملية خاطفة لشعبة المعلومات في الضاحية وهذه نتيجتها

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صدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:

استكمالا للعمليات التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في مجال مكافحة المخدرات، وبخاصة بعد تفشي ظاهرة ترويج هذه المواد المخدرة في عدة مناطق من ضاحية بيروت الجنوبية.

توافرت معلومات لهذه الشعبة عن نشاط أحد مروجي مادة الهيرويين في منطقة تحويطة الغدير، ويدعى:

ا. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)

وهو من الأشخاص الخطرين ومسلح بصورة مستمرة، ومطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدرات.

بتاريخ 27/6/2019، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت قوة تابعة لشعبة المعلومات في عملية نوعية وخاطفة من توقيفه، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً، وبتفتيش مكان اقامته عثر على /19/ ظرفاً بداخله مادة الهيرويين ومبلغ مالي.

كما اوقفت اثنين من زبائنه صودف حضورهما لشراء المخدرات، وهما:

ج. خ. (مواليد عام 1994، لبنانية)

ا. ز. (مواليد عام 1986، لبناني)

وقد تبين ان الأخير يوجد بحقه مذكرة القاء قبض بجرم سرقة.

بالتحقيق معهم، اعترف:

الأول بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن وبتعاطيها.

الثانية والثالث بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.