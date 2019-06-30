living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان من عشاء المتن برمانا: سنزفّ مساء غد بشرى الموازنة ليقف القيل والقال وتنقل البلاد الى مرحلة اقتصادية جديدة

30
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الانماء واقع وليس حلماً والمتن سيبقى عاصياً على التدخلات وسنحمي التنوّع
اقام النائب ابراهيم كنعان عشاء في ختام جولة الوزير جبران باسيل في المتن الشمالي، حضره وزير الدفاع الياس بو صعب والنائب ادي معلوف والنائب السابق غسان مخيبر وفعاليات وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير  من كل بلدات المتن ساحلا ووسطا وجرداً ورابطة مختارين المتن الشمالي وهيئة قضاء المتن في التيار والهيئات المحلية.
 
 
وتوجّه كنعان الى باسيل بالقول "نلتقي معك الليلة في ختام جولة متنية ساحلا"ووسطا" وجرداً، لترحّب بك بين أهلك ورفاقك ولنجدد مع هذا الحضور الجامع والوازن، وعدا" وعهدا"متنيا" قديما" لمبادىء ونهج مدرسة وطنية عشقها المتن وضحّى من أجلها حتى الاستشهاد، عنيت المدرسة العونية السيادية الحرّة والتي قاد نشأتها ونضالها وصعودهاعلى مدى عقود من الزمن، فخامة رئيس الجمهورية اللبنانيةالعماد ميشال عون".
 
اضاف "أهلا" بك في المتن العاصي والمتمرّد على الاحتلال  والوصايات المحلية والخارجية على أنواعها، فشكّل مع بعبدا في مرحلة هي الأصعب من تاريخنا، الحضن الوحيد للشرعية اللبنانية والجيش اللبناني حين تعانقت أجساد الجيش وأنصاره من ديرالقلعة للدوار لسوق الغرب حتى أجتمع العالم لاسقاط اخر معقل من معاقل الحرية في هذا الشرق فكان 13 تشرين الأول ١٩٩٠ الذي اعتقدوه النهاية فلم يكن الا البداية".
 
وتابع "أهلا" بك في المتن الذي احتضن قيادة مقاومة التيار السلمية قبل وبعد التحرير فكان مركزها في انطلياس حتى الاعتقال في آب ٢٠٠١ والجديدة في البيت الأبيض في ال 2005 لتنظيم الصفوف قبل أول انتخابات نيابية يخوضها التيار لتصبح رابية المتن محور السياسة اللبنانية بعد العودة".
 
أهلا" بك في متن التيار ٧ من ٨ نواب والمركز الأول خلال دورتين على النظام الأكثري، وال ٣ من ٣ نواب للتيار على النظام النسبي. أما اليوم، ومع هذا الحضور البلدي المتنوع المؤمن بهذا العهد ننطلق في تحد جديد ولكن بنفس الروحية الماضية والاخلاق والتواضع والشفافية للحفاظ على هذا التنوع الذي يشكل محوراً أساسياً من أجندتنا السياسية والوطنية فنطوّر العمل البلدي ليصبح الانماء المتني حقيقة للجميع وليس حلماً للبعض".
 
وتطرّق كنعان الى الشق الانمائي مذكرا بالقرار ٦٦ الذي جرى العمل عليه في العام ٢٠١١ وقال " لقد حققنا نيابيا في المتن الشمالي عملا انمائيا له وزنه في ظل اوضاع صعبة، فكانت بعبدات-ترشيش، وبسكنتا-باكيش، ووادي الجماجم-بسكنتا، والدكوانة-عين سعادة، والمنطقة الصناعية- نهر الموت  ووصلنا المتن بالبقاع من خلال بسكنتا- صنين- زحلة،  مرورا باستكمال وصلات المتن السريع، الى شبكات الصرف الصحي والسدود التي بدأها الوزير باسيل". 
 
 اضاف "نؤكد ان مسيرة الانماء التي بدأناها منذ العام ٢٠٠٥ ساحلا ووسطا وجردا ستستمر، لكل المتن وجميع المتنيين، من دون منّة او تسييس او محسوبيات. هذه مدرستنا وهذا هو نهجنا الذي نطبقه قولا وفعلاً، وسيبقى المتن صامداً وبالطليعة، يتسع للجميع  ويستوعب الجميع  ويحمي مشروع  التنوع في لبنان".
 
واكد كنعان ان " مشروعنا هو الحفاظ على التنوع  والحاضرون هنا يؤمنون بالعهد وعلينا ان لا نخذلهم بل نجمعهم تحت شمسية لبنان الحر الذي يكافح الفساد".
 
وختم كنعان بالقول "على مسافة بضعة أيام من انجاز الموازنة في المجلس النيابي في فترة قياسية لم تتخطّ 18 يوما"، نؤكد اننا نكمل فيها ما حاولت ان تقوم به الحكومة، فنحدد برقابتنا البرلمانية مكامن الهدر ونسير  بالاصلاح البنيوي. وان شاء الله نزف لكم مساء الاثنين بشرى الموازنة ليقف القيل والقال وتنقل البلاد الى مرحلة اقتصادية جديدة".
 
وقدم رئيس رابطة مختارين المتن الشمالي سعيد متري درعاً تكريمياً لكنعان لشكره على دعمه للمخاتير وفتح بند في الموازنة بطرح منه يخصص مليار ليرة لصندوق تعاقد المختارين في لبنان.
 
كما قدم متري درعاً للوزير باسيل على كل الجهود التي يقوم بها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout