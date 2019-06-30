كنعان من عشاء المتن برمانا: سنزفّ مساء غد بشرى الموازنة ليقف القيل والقال وتنقل البلاد الى مرحلة اقتصادية جديدة

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الانماء واقع وليس حلماً والمتن سيبقى عاصياً على التدخلات وسنحمي التنوّع

اقام النائب ابراهيم كنعان عشاء في ختام جولة الوزير جبران باسيل في المتن الشمالي، حضره وزير الدفاع الياس بو صعب والنائب ادي معلوف والنائب السابق غسان مخيبر وفعاليات وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير من كل بلدات المتن ساحلا ووسطا وجرداً ورابطة مختارين المتن الشمالي وهيئة قضاء المتن في التيار والهيئات المحلية.

وتوجّه كنعان الى باسيل بالقول "نلتقي معك الليلة في ختام جولة متنية ساحلا"ووسطا" وجرداً، لترحّب بك بين أهلك ورفاقك ولنجدد مع هذا الحضور الجامع والوازن، وعدا" وعهدا"متنيا" قديما" لمبادىء ونهج مدرسة وطنية عشقها المتن وضحّى من أجلها حتى الاستشهاد، عنيت المدرسة العونية السيادية الحرّة والتي قاد نشأتها ونضالها وصعودهاعلى مدى عقود من الزمن، فخامة رئيس الجمهورية اللبنانيةالعماد ميشال عون".

اضاف "أهلا" بك في المتن العاصي والمتمرّد على الاحتلال والوصايات المحلية والخارجية على أنواعها، فشكّل مع بعبدا في مرحلة هي الأصعب من تاريخنا، الحضن الوحيد للشرعية اللبنانية والجيش اللبناني حين تعانقت أجساد الجيش وأنصاره من ديرالقلعة للدوار لسوق الغرب حتى أجتمع العالم لاسقاط اخر معقل من معاقل الحرية في هذا الشرق فكان 13 تشرين الأول ١٩٩٠ الذي اعتقدوه النهاية فلم يكن الا البداية".

وتابع "أهلا" بك في المتن الذي احتضن قيادة مقاومة التيار السلمية قبل وبعد التحرير فكان مركزها في انطلياس حتى الاعتقال في آب ٢٠٠١ والجديدة في البيت الأبيض في ال 2005 لتنظيم الصفوف قبل أول انتخابات نيابية يخوضها التيار لتصبح رابية المتن محور السياسة اللبنانية بعد العودة".

أهلا" بك في متن التيار ٧ من ٨ نواب والمركز الأول خلال دورتين على النظام الأكثري، وال ٣ من ٣ نواب للتيار على النظام النسبي. أما اليوم، ومع هذا الحضور البلدي المتنوع المؤمن بهذا العهد ننطلق في تحد جديد ولكن بنفس الروحية الماضية والاخلاق والتواضع والشفافية للحفاظ على هذا التنوع الذي يشكل محوراً أساسياً من أجندتنا السياسية والوطنية فنطوّر العمل البلدي ليصبح الانماء المتني حقيقة للجميع وليس حلماً للبعض".

وتطرّق كنعان الى الشق الانمائي مذكرا بالقرار ٦٦ الذي جرى العمل عليه في العام ٢٠١١ وقال " لقد حققنا نيابيا في المتن الشمالي عملا انمائيا له وزنه في ظل اوضاع صعبة، فكانت بعبدات-ترشيش، وبسكنتا-باكيش، ووادي الجماجم-بسكنتا، والدكوانة-عين سعادة، والمنطقة الصناعية- نهر الموت ووصلنا المتن بالبقاع من خلال بسكنتا- صنين- زحلة، مرورا باستكمال وصلات المتن السريع، الى شبكات الصرف الصحي والسدود التي بدأها الوزير باسيل".

اضاف "نؤكد ان مسيرة الانماء التي بدأناها منذ العام ٢٠٠٥ ساحلا ووسطا وجردا ستستمر، لكل المتن وجميع المتنيين، من دون منّة او تسييس او محسوبيات. هذه مدرستنا وهذا هو نهجنا الذي نطبقه قولا وفعلاً، وسيبقى المتن صامداً وبالطليعة، يتسع للجميع ويستوعب الجميع ويحمي مشروع التنوع في لبنان".

واكد كنعان ان " مشروعنا هو الحفاظ على التنوع والحاضرون هنا يؤمنون بالعهد وعلينا ان لا نخذلهم بل نجمعهم تحت شمسية لبنان الحر الذي يكافح الفساد".

وختم كنعان بالقول "على مسافة بضعة أيام من انجاز الموازنة في المجلس النيابي في فترة قياسية لم تتخطّ 18 يوما"، نؤكد اننا نكمل فيها ما حاولت ان تقوم به الحكومة، فنحدد برقابتنا البرلمانية مكامن الهدر ونسير بالاصلاح البنيوي. وان شاء الله نزف لكم مساء الاثنين بشرى الموازنة ليقف القيل والقال وتنقل البلاد الى مرحلة اقتصادية جديدة".

وقدم رئيس رابطة مختارين المتن الشمالي سعيد متري درعاً تكريمياً لكنعان لشكره على دعمه للمخاتير وفتح بند في الموازنة بطرح منه يخصص مليار ليرة لصندوق تعاقد المختارين في لبنان.

كما قدم متري درعاً للوزير باسيل على كل الجهود التي يقوم بها.