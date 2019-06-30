الطالبة هبة شحادة تحقق إنجازاً علمياً بـ 180 ثانية.. هذا ما فعلته!

A + A -

فازت طالبة الدكتوراه في جامعة القديس يوسف هبة دجى شحادة بالمرتبة الأولى في مباراة "أطروحتي في 180 ثانية" التي تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية والمؤسسة الفرنسية IRD والمرصد الوطني للمرأة في الأبحاث – "دوركن" للسنة الثالثة تواليا، وقد أقيم الاحتفال هذه السنة في قاعة المكتبة الوطنية المفتتحة حديثا في منطقة الصنائع.

وشارك في المباراة 12 طالبا وطالبة دكتوراه فرنكوفونيين من اربع جامعات لبنانية، تم انتقاؤهم من أصل 18 مرشحا في اختصاصات علمية وإنسانية مختلفة.

وعرض المتبارون مشاريعهم البحثية باللغة الفرنسية في ثلاث دقائق أمام جمهور عريض وغير متخصص بغية تسليط الضوء على مشاريعهم العلمية ونقل المعارف الى أوسع شريحة ممكنة بفترة زمنية قصيرة وبأسلوب مبسط وجذاب.

ضمت لجنة التحكيم المدير الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط هيرفي سابوران، ومنسقة المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث - "دوركن" ومديرة برنامج منح الدكتوراه في المجلس د ..تمارا الزين، وممثل المؤسسة الفرنسية «IRD» في لبنان الباحث لوران درابو، والصحافية الإذاعية نانيت زيادة.

وفازت طالبة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية ميليسا هاشم بالمرتبة الثانية وبجائزة الجمهور، فيما احتلت نادين زهر الدين (من الجامعة اللبنانية أيضا) المرتبة الثالثة.

ونوه الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية د ..معين حمزة بنوعية المشاريع المقدمة، وبالإبداع الذي أظهره الطلاب في عرض الفرضيات العلمية والنتائج البحثية خصوصا ضمن مشاريع متعددة التخصصات تحاكي المفاهيم الجديدة والمبتكرة للبحث العلمي".