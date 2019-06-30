عناوين الصحف ليوم الأحد 30 حزيران 2019

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النهار: مهرجانات لبنان تنطلق وسط الارباكات التصعيدية



الديار: باسيل يجول في عالية ويفتتح مركزاً للتيار في صوفر

أزمات النفايات والكهرباء والسير والتلوث دون حلول



الأنباء: الحريري ينفي ما نشر من تحذيرات كوشنر بعدم حصول لبنان على الثروة النفطية إن لم يتم التوطين

ساترفيلد في بيروت الثلاثاء.. ولا جديد متوقعاً

الشرق الأوسط: ترمب لمحمد بن سلمان: أعتز بصداقتكم... وعلاقاتنا رائعة

بوتين يتطلع لزيارة السعودية ويدعم استضافتها «قمة العشرين» المقبلة... وانفراجة بين واشنطن وبكين... و«بيان أوساكا» يركز على «المشتركات»

الحياة: تمتين العلاقة مع جعجع وترقب لنتائج عودة التواصل مع جنبلاط

اتجاه ل"دوزنة" التحالفات اللبنانية من دون تعديل فيها بعد تلويح الحريري بتغييرها إزاء تفرد باسيل "بتوقيع عون"



الوطن السورية: أقر بوجود 30 ألف إرهابي في إدلب ورفع الحظر عن «هواوي» واستعداد للدبلوماسية مع إيران وروسيا وكوريا الديمقراطية … قمة «أوساكا» تسجل تراجعات أميركية بالجملة