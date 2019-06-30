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عناوين الصحف ليوم الأحد 30 حزيران 2019

30
JUNE
2019
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النهار: مهرجانات لبنان تنطلق وسط الارباكات التصعيدية

 

 


الديار: باسيل يجول في عالية ويفتتح مركزاً للتيار في صوفر
أزمات النفايات والكهرباء والسير والتلوث دون حلول

 

 


الأنباء: الحريري ينفي ما نشر من تحذيرات كوشنر بعدم حصول لبنان على الثروة النفطية إن لم يتم التوطين
ساترفيلد في بيروت الثلاثاء.. ولا جديد متوقعاً

 

 

 

الشرق الأوسط: ترمب لمحمد بن سلمان: أعتز بصداقتكم... وعلاقاتنا رائعة
بوتين يتطلع لزيارة السعودية ويدعم استضافتها «قمة العشرين» المقبلة... وانفراجة بين واشنطن وبكين... و«بيان أوساكا» يركز على «المشتركات»

 

 

 

الحياة: تمتين العلاقة مع جعجع وترقب لنتائج عودة التواصل مع جنبلاط
اتجاه ل"دوزنة" التحالفات اللبنانية من دون تعديل فيها بعد تلويح الحريري بتغييرها إزاء تفرد باسيل "بتوقيع عون"

 

 


الوطن السورية: أقر بوجود 30 ألف إرهابي في إدلب ورفع الحظر عن «هواوي» واستعداد للدبلوماسية مع إيران وروسيا وكوريا الديمقراطية … قمة «أوساكا» تسجل تراجعات أميركية بالجملة

 

 

 

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