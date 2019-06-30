living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النقمة في "الشارع العلوي" على الحلفاء قبل الخصوم

30
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حسان الحسن- الثبات-

من يتابع التاريخ الحديث للطائفة الإسلامية العلوية في لبنان، ومسيرتها، خصوصاً تطور أحوالها الإجتماعية والثقافية، يلتمس بما لا يرتقي الى مستوى الشك، أن العلويين، هم من جزء النسيج اللبناني، وليسوا جاليةً أجنبيةً في لبنان، ولديهم تنوع في الآراء، والتوجهات السياسية، بحسب ما أثبتت الإنتخابات النيابية الأخيرة، وهذا الأمر لا يتعارض مع إرتبطاتهم الإجتماعية والعائلية في الداخل السوري، ومعلوم لدى الجميع، أن السواد الأعظم من أبناء هذه الطائفة، متمسك بخط المقاومة والممانعة في لبنان والمنطقة، وبذلوا في سبيل الدفاع عنه أغلى التضحيات، وتحملوا أثقل الأعباء، كذلك قدر لهم، أن يواجهوا "بالصدر المكشوف" إترتدادات الحوادث والحروب التي إندلعت في البلد والمحيط، منذ إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الى الحريري، مروراً بحوادث 7 أيار 2008، وصولاً الى إتهام أحد أبرز رموز هذه الطائفة وهو النائب السابق الراحل علي عيد، ونجله الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت، بالضلوع بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، في العام 2013.

 

كما في الحرب كذلك في السلم، فقد أسهم العلويون في تسديد الجزء الأكبر من ثمن التسوية، التي أوقفت 21 جولة إقتتال دموي بين أبناء مدينة طرابلس، والمعروفة بإشتباكات "جبل محسن وباب التبانة"، وهي تعود لأوائل ثمانينيات القرن الفائت، يوم إحنضت "القوى الإسلامية" في هذه المدينة، بعضاً من جماعة الأخوان المسلمين الهاربين من سورية، الذين إنخرطوا لاحقاً في الهجوم على الجبل. وأثر حوادث 7 أيار 2008، التي كانت أحدى أبرز نتائجها إنهاء الميليشيا المسلحة التابعة لتيار المستقبل وأتباعه في بيروت خلال ساعاتٍ قليلة، وفي محاولة للتعويض عن خسارته، أقدم "التيار الأزرق" على نكأ جرح مر عليه نحو ثلاثة عقود، بين أبناء المدينة الواحدة، أسفر عنه إندلاع 21 جولة عنف، كما ورد لاحقا، إنتهت بتسوية غير منصفة، ومرتكزة على سياسة "الكيل بمكيالين" في العام 2013 أتت بالرئيس تمام سلام رئيسا للحكومة، واللواء اشرف ريفي وزيرا للعدل، وإبعاد رفعت عيد الى الجارة الأقرب، وفي الوقت عينه لم يتم على الأقل إستدعاء المسؤول العسكري في "الأزرق" العقيد عميد حمود الى التحقيق لضلوعه في هذه الإشتباكات، باعترافات "قادة المحاور" أمام هيئة المحكمة العسكرية.

 

وإستمر الغبن في حق هذه الطائفة، يوم إبعاد ممثيلها من المجلس البلدي والهيئات الإختيارية في "الفيحاء"، في العام 2016 ، ثم الإمعان في تهميشها في الحياة السياسية اللبنانية، من خلال إستبعاد المرشحين الذي يحظون بتأييد واسع لدى أبناء هذه الطائفة عن اللوائح الإنتخابية المؤهلة جدياً لخوض غمار الإنتخابات في حينه.

 

وهكذا دواليك، تستمر حملة التهميش في حق العلويين، التواقين الى ممارسة حقوقهم كمواطنين، أسوة بأبناء مختلف الطوائف اللبنانية، والجديد اليوم، هو عدم الإفساح في المجال أمام ابناء هذه الطائفة ونخبها، من إختيار ممثليها في المجلس الإسلامي العلوي، بعد التمديد لأعضاء هذا المجلس المعيّنين في العام 2003 لمدة سنتين، وإنتخاب رئيس ونائبه فقط، كون الذي يشغل موقع الرئيس هو المهندس محمد عصفور، وهو ليس برجل دين، وحصر أصوات الهيئة الناخبة بمن تبقى من أعضاء هذه المجلس، الذي مر على تعيينه 17 عاماً، بناء على اقتراح قانون تقدم به الى المجلس النيابي النائبان مصطفى حسين وعلي دوريش، ما أثار غضب الشارع العلوي، بالإضافة الى تغيبب نخب من هذا الشارع عن المشاركة في مجلس يفترض أن يمثلهم، بعد مسلسل التهميش المستدام الذي يعانوه، بذريعة واهية بأن باقي الطوائف الإسلامية لم تجر إنتخابات مجالس، كالتوافق المسبق على تولي الشيخ عبد اللطيف دريان منصب مفتي الجمهورية، أو التمديد للشيخ عبد الأمير قبلان في رئاسة المجلس الشيعي الإسلامي الأعلى. وما يثير الريبة عند العلوييين، هو أن قانون التمديد هذا لم يات على ذكر تأليف لجنة للأشراف على إنتخابات "المجلس"، المزمع عقدها بعد سنتين، كما ورد في القانون المذكور.

 

ولاتستبعد مصادر عليمة أن تكون اسباب النقمة لدى الشارع العلوي ايضاً على الحلفاء السياسيين قبل غيرهم، هو تسريب أسماء المرشحيّن المعلبيّن، لتولي رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة، "علماً أن حزب الله لا يتدخل في الشؤون الداخلية لأي طائفة"، وتختم بالسؤال: "لمصلحة من الإمعان في تهميش الطائفة العلوية وشرذمتها؟"


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout