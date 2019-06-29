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بو صعب اتصل بنظيره الكازاخستاني وتابع معه حادثة اللبنانيين

29
JUNE
2019
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اتصل وزير الدفاع الياس بو صعب بنظيره الكازاخستاني، الذي كان زار لبنان منذ أسابيع والتقى بو صعب، وجاء هذا الاتصال بناء على طلب وزير الخارجية جبران باسيل، وعبّر بو صعب خلال الاتصال عن استنكار لبنان للحادث الذي شهدته كازاخستان واستهدف لبنانيّين و عربا، كما طلب من نظيره أخذ جميع الإجراءات لحماية الجالية اللبنانية في كازخستان، كما اطّلع منه على تفاصيل ما حدث وعلى حالة اللبنانيّين الذين لم تكن إصاباتهم خطرة و ان جميعهم اصبح خارج المستشفيات و في أماكن آمنة.

وابلغ بو صعب نظيره الكازخستاني طلب الدولة اللبنانية ان تولي الدولة في كازخستان أقصى جهدها لمعالجة هذه المشكلة، و اتفق الطرفان على ان يتابعا الاتصالات في ما بينهم ، بعد ان اكد وزير الدفاع الكازخستاني على اهتمام بلده الكبير واستنكاره لما حدث.

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