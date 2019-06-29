living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقدمة أخبار الOTV: لاوضاع الاقليمية على تفجرِها والوضعُ الداخلي ينأى بنفسه عنها

29
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الاوضاع الاقليمية على تفجرِها، والوضعُ الداخلي ينأى بنفسه عنها، ولو بالحد الادنى من ضبط النفس السياسي... فيما المطلوب الانتقال من حال المراوحة الى حال الفعل على اكثر من صعيد.


فإذا كان الموقف جامعا بالنسبة الى خطر التوطين الذي اطل برأسه من جديد في ضوء "ورشة المنامة" ، وما يُطرح تحت عنوان "صفْقة القرن"، ففي ملف النزوح، ان تبحثَ الحكومة في خطة وطنية وتُقِرَها ، اقلُ الايمان، ذلك ان زمن الدلع في هذا المجال يُفترض ان يكون قد ولى، مع ادراك اللبنانيين على اختلاف مناطقِهِم وطوائفهم ومذاهبهم وقِواهُم السياسية، الثقلَ الهائل للنزوح السوري على لبنان، ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات، وصولا الى البيئة، كما يعيد تسليط الضوء في سياق النشرة تقريرٌ خاص.


اما على خط الاقتصاد، فحتى لو كانت بعضْ التقارير الصادرة عن مؤسسات وَجِهات دولية مُبالغاً بها، وسواء كانت مبنية على معطياتٍ دقيقة ام لا، فالاكيد ان ما يَصدر يُفترض ان يشكل حافزا اضافيا لتفعيل التضامن اللبناني لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد، وتوفير الظروف السياسية الوطنية المناسبة لذلك.


واليوم، لاح في الافق الاقتصادي والمالي الوطني امل متجدد، مع التوافق على رئيس مجلس ادارة بنك بيروت الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout