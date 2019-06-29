مقدمة أخبار الOTV: لاوضاع الاقليمية على تفجرِها والوضعُ الداخلي ينأى بنفسه عنها

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الاوضاع الاقليمية على تفجرِها، والوضعُ الداخلي ينأى بنفسه عنها، ولو بالحد الادنى من ضبط النفس السياسي... فيما المطلوب الانتقال من حال المراوحة الى حال الفعل على اكثر من صعيد.



فإذا كان الموقف جامعا بالنسبة الى خطر التوطين الذي اطل برأسه من جديد في ضوء "ورشة المنامة" ، وما يُطرح تحت عنوان "صفْقة القرن"، ففي ملف النزوح، ان تبحثَ الحكومة في خطة وطنية وتُقِرَها ، اقلُ الايمان، ذلك ان زمن الدلع في هذا المجال يُفترض ان يكون قد ولى، مع ادراك اللبنانيين على اختلاف مناطقِهِم وطوائفهم ومذاهبهم وقِواهُم السياسية، الثقلَ الهائل للنزوح السوري على لبنان، ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات، وصولا الى البيئة، كما يعيد تسليط الضوء في سياق النشرة تقريرٌ خاص.



اما على خط الاقتصاد، فحتى لو كانت بعضْ التقارير الصادرة عن مؤسسات وَجِهات دولية مُبالغاً بها، وسواء كانت مبنية على معطياتٍ دقيقة ام لا، فالاكيد ان ما يَصدر يُفترض ان يشكل حافزا اضافيا لتفعيل التضامن اللبناني لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد، وتوفير الظروف السياسية الوطنية المناسبة لذلك.



واليوم، لاح في الافق الاقتصادي والمالي الوطني امل متجدد، مع التوافق على رئيس مجلس ادارة بنك بيروت الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف.