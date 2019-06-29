آلان عون خلال مؤتمر اللامركزية: ضرورة إقرار اللامركزية لكي نكسر حلقة العبودية السياسية

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نظّم مركز الأبحاث والدراسات في التيار الوطني الحرّ مؤتمره السنوي الثامن تحت عنوان "اللامركزية الادارية الموسعة- إنماء متوازن أو أزمة جديدة"، وبعد الجلسة الإفتتاحية، عقدت الندوة الأولى بمشاركة النائب سمير الجسر، رئيس لجنة الدفاع والداخلية، والنائب آلان عون، عضو اللجنة الفرعية لدراسة قانون اللامركزية، والوزير السابق زياد بارود.

وكان للنائب آلان عون مداخلة جاء فيها:

إن اللامركزية هي من أهمّ الإصلاحات التي تغيّر في طبيعة النظام السياسي،

⁃ فهي أولاً، تغيّر طبيعة العلاقات السياسية اذ أنها تكسر حلقة العبودية السياسية القائمة اليوم، حيث يحتاج المواطن للنائب للوصول الى حقّه، والنائب للوزير للوصول الى تحقيق مطلب لمنطقته، والوزير لرئيس الحكومة لكي يدرج له مطلب على جدول الأعمال، الخ.... مع كل ما لذلك من تداعيات على طبيعة العلاقات في حين يجب أن تكون الحاجات الإنمائية متحرّرة من أي قيود. وهذا ما يعزّز الرقابة البرلمانية لأنه يحرّر النواب كلّياً من قبضة الوزراء الذين يمسكونهم من رقابهم بحاجات مناطقهم.

⁃ وهي ثانياً، تحسّن آلية القرار التي تصبح فعًالة أكثر وتضع تحديد الأولويات الإنمائية في يد المناطق بدل أن تبقى في يد إدارات ووزارات ومجالس لديها إعتبارات كثيرة ومختلفة.

⁃ وهي ثالثاً، تعزًز المحاسبة فتضعها في يد الناخبين مباشرة ممّا ينعكس إيجاباً على آداء وإنتاجية مجالس الأقضية المنتخبة.

⁃ وهي رابعاً، تخدم الوحدة الوطنية لأنها ترفع الشعور بالغبن عند المواطنين الذين ينظرون الى الدولة جرّاء الآداء الزبائني والفئوي الذي مارسته السلطة لمدة عقود.

⁃ وهي خامساً وأخيراً، نموذج ناجح، لأن أول وحدة لامركزية التي هي البلدية، برهنت عند إعطائها الصلاحيات والإمكانيات أنها قادرة على القيام بإنماء جيّد.