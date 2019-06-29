كيف سيكون طقس الغد؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرياح أحياناً، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 إلى 31 درجة. فوق الجبال من 15 إلى 26 درجة. في الأرز من 13 إلى 23 درجة. في الداخل من 18 إلى 35 درجة.