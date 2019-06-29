بالصور: هكذا نفّذ عمليات نشل حقائب نسائية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات نشل حقائب نسائية في مدينة بيروت وبخاصة في مناطق: الاشرفية، النهر والجميزة.

على الأثر، كثفت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية تحرياتها واستقصاءتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه بتاريخ 27/06/2019 في محلة البسطة، ويدعى:

_ ح. ع. (مواليد 1984، لبناني) وضبطت الدراجة الآلية والخوذة التي كان يستخدمهما، وقد تبين انه من اصحاب السوابق في مجال النشل والسرقة وتعاطي المخدرات.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على /8/ عمليات نشل حقائب نسائية في بيروت، فيما حُجزت الدراجة الآلية، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته.

لــذلك وبناء لإشارته، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين تعرفوا على الآلية والخوذة ووقعوا ضحية اعمال مماثلة، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".