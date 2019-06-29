ضبط أجهزة بث تلفزيوني غير شرعية‎

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بعد تفاقم ظاهرة قرصنة بث بعض الشبكات التلفزيونية، وبناءً لإشارة القضاء المختص، قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة برفقة فريق تقني بالكشف على بعض المواقع والمؤسسات المشبوهة في بلدات عنجر تعلبايا سعدنايل وقب الياس في البقاع، وضبطت 198 جهاز استقبال غير شرعي تستخدم لإستقبال قنوات فضائية تعود حصرية بثّها لشركتي "سما" و "رايت اند رايتس"، وأوقفت كلاً من اللبنانيين (ع.س)، (د.ب)، (ن.ج) واللبنانية (م.ش)، والسوريين (ش.ع) و(م.ك).

بناءً لإشارة النائب العام الإستئنافي في البقاع تم ترك الموقوفين رهن التحقيق لتسوية أوضاعهم القانونية، وتعهدهم بعدم بيع او تركيب او تشغيل هذه الاجهزة مجدداً.