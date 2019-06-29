مصادر مقربة من الحريري: ما نشر في إحدى الصحف كاذب وكل المحاولات لتشويه صورته مرفوضة!

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أعلنت مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة "الجديد" أنه "لم يعرض علينا لا الأميركيون ولا الفرنسيون ولا الروس ولا الأوروبيون او أي طرف عربي التوطين مقابل دفعات مالية وما نشر في إحدى الصحف المحلية خبر كاذب جملة وتفصيلاً".

وأضافت المصادر: "الرئيس الحريري ملتزم الدستور الذي يمنع التوطين وبالبيان الوزاري واتفاق الطائف وكل المحاولات لتشويه صورة رئيس الحكومة وإبرازه بصورة أنه يقوم بصفقات تضر بالبلد ولا يقبلها على الصعيد الشخصي".

وتابعت المصادر لـ"الجديد": "أما في ما يتعلق بترسيم الحدود فهو ملف قائم قبل مؤتمر البحرين ومنسق بين الرؤساء الثلاثة كما أن المبعوث الأميركي يقوم بإبلاغ كل من الرئيس عون وبري والحريري بتفاصيل هذا التحرك".