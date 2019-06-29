بالصورة هل وقعتم ضحيته؟

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بتاريخ 25/06/2019 أحالت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الموقوف ي. ك. (مواليد عام 1992، سوري) لقيامه بعمليات احتيالية عن طريق ايهام العاملين في محال تجارية بأن صاحب المحل الذي يعمل فيه أرسله لقبض مبلغ مالي أو استلام بضاعة، في محافظة الشمال.

وعممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في سرايا طرابلس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 441527/06 – 443889/06، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.