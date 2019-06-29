وفد التيار يتابع زيارته الى الصين‎

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يواصل وفد التيار الوطني الحر زيارته إلى الصين، وقد انتقل من شنغهاي إلى تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى السبعين لتوليه السلطة بحضور أكثر من ٢٥٠ مشاركاً من ١٨ دولة حول العالم يمثلون برلمانات وأحزاب متعددة الأطياف في بلادهم.

وكان للوفد عدة لقاءات جانبية مع عدد من الوفود المشاركة من أوروبا وافريقيا وأميركا اللاتينية من أحزاب يسارية ويمينية على السواء.

ويعود الوفد مساء اليوم إلى شنغهاي لاستكمال برنامج الزيارة في ما خص مبادرة "الحزام والطريق".