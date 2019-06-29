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الوزير حسن مراد من النبطية: إخترنا أن نقاوم بالعلم... وأنتم أبناء الجنوب لا خوف عليكم…‎

29
JUNE
2019
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شدد  وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد على أنه "إيماناً منا بالمقاومة بأشكالها وأنواعها كافة اخترنا أن نقاوم بالعلم، لأن التفوق العلمي على العدو من اسمى آيات الانتصار".
 
مراد، وخلال رعايته حفل تخرج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية فرع النبطية، دعا الخرّجين إلى التمسّك بأرضهم وبلدهم وعدم الهجرة، قائلاً "علينا أن نعيد بناء لبنان معاً، لا تهاجروا فالأوضاع في لبنان ستتحسّن، وبكافة الأحوال أنتم أبناء الجنوب لا خوف عليكم، مكانكم في بلدكم وأرضكم وبين أهلكم، ودوركم على صعيد الانماء والقيادة وخدمة البلد".
 
وتابع مراد مشدّدا على ان الطريق طويل وشاق ويحتاج الى جهد كبير للحفاظ على لبنان، وقال "قدركم وقدري أن نكون في زمن العجز والفساد، زمن تفتقد فيه دولتنا للتماسك، لكن تذكّروا دوماً أن أمامكم خياران، الاول المغادرة وحرمان الوطن من كفاءتكم والثاني النضال في سبيل لبنان وأن تلعبوا أدواراً قيادية لخدمته وأن تكونوا مثلاً بالنزاهة والتجرد".
 
وأوضح أن "الجامعات كيان إجتماعي لا يمكنه العيش إلا من خلال الارتباط الوثيق بمجتمعه والتفاعل الحي مع مشكلاته وتلبية طموحاته، لذلك كانت الجامعة اللبنانية 
الدولية جسر ارتباط وثيق مع المجتمع اللبناني بأكمله، وهذا أبرز مجال لترسيخ الوحدة الوطنية بين الأجيال التي نراهن عليها لبناء الغد الأفضل لوطننا وأمتنا".
 
ووجه مراد تحية إلى فلسطين والى "القدس ولكل مقاوم وصامد في أرضه وكل مناضل يحمل قضيتها في أرجاء الدنيا على الرغم من كل الصفقات في هذا القرن وفي القرن السابق. بكل زمان ومكان فلسطين لم تكن ولن تكون يوماً للبيع".
وختم كلمته قائلاً "أمد يدي اليوم لثاني دفعة من خريجي سنة 2019، كأخ لنعمل معاً يداً بيد لنبقى دائماً معاً نحو غد أفضل". 
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