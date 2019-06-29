مليونير يستعين بمروحية «لانتشال صديقته» من زحمة مرور خانقة

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عربي بوست - أثار مقطع فيديو لمروحية خاصة في أثناء انتشالها لمليونير نيجيري من زحمة مرورية خانقة، جدلاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الحادث انتهاكاً للقانون، وفقاً لما نشرته شبكة BBC الإخبارية.

وصوَّر شهود عيانٍ المشهد الذي أثار دهشة العالقين في زحمة السير، على الطريق الرابط بين مدينتي لاغوس وبنين سيتي، والتي استمرت ساعات عديدة. وهبطت طائرة مروحية بالقرب من سيارة رجل الأعمال جوليان أوسولا، وحملته وأقلعت به في الجو.

ونشر ممثل نيجيري مشهور، وهو ديمي أوكانلاون، تغريدة قال فيها: «إن أحد الشخصيات المهمة قرر انتشال صديقته من الزحمة الخانقة»، ووصف الحادث بأنه انتهاك للقانون.

وصرَّح أحد المقربين من الملياردير جوليان أوسولا، الذي يرأس شركة Julian’s Luxury لبيع السلع الفاخرة، لشبكة بي بي سي، قائلاً إن الإشاعات التي قيلت عن انتشال الملياردير بسبب زحمة المرور لا صحة لها، وقال إن الرجل كان يعاني ارتفاعاً بضغط الدم وإن سائقه أصيب بالذعر.

وأضاف أنه لم يفهم سبب هذا الفيديو في هذه الضجة، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تستجيب شركتهم لحالات الطوارئ، وقد فعلوا ذلك ست مرات في الشهرين الماضيين.

في حين قالت هيئة الطيران المدني النيجيرية إنها بدأت تحقيقاً في الحادث