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بالفيديو والصور: اطلاق نار وهلع في الضاحية الجنوبية

29
JUNE
2019
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" فيديو لإطلاق نار كثيف وقع في شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس، مقابل قهوة السلطان.
 
وقد أفادت الصفحة، أن شابان آتيا على متن دراجة نارية وقاما باطلاق النار من رشاش حربي ومسدس على سيارة من نوع لاند كروزر سوداء كانت متوقفة في المحلة قبل ان يغادرا الى جهة مجهولة.
 
وعلمت الصفحة أن احد مطلقي النار يدعى علي مراد وكان نزيل في روميه وقد اطلق سراحه منذ حوالي الشهر وان اطلاق النار جاء على خلفية خلاف سابق بينه وبين علي سلمان زعيتر، وقد ادى اطلاق النار الى وقوع حالة من البلبلة والرعب لدى سكان المنطقة.
 
واشارت الى أن اي قوة امنية او العسكرية لم تحضر الى المحلة للتحقيق في هذا الحادث.
 
 ونشرت صوراً لمطلق النار ويدعى علي محمد عدنان مراد والدته ليلى صالح مواليد ١٩٩١ سجل ١٣ بريتال، يقطن في حي السلم مقابل الحسينية، بناية زعيتر طابق ارضي.
 
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