living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البطريرك لحام: فلسطين ليست سلعة

29
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك السابق  غريغوريوس الثالث لحام بيان حول القضية الفلسطينية  وجاء فيه:فلسطين ليست سلعة
بعد عقد ورشة البحرين حول القضية الفلسطينية، 
أرى من الضروري أن أتوجه إلى الصحافة والرأي العام وإلى السلطة الفلسطينية بهذه الكلمة:
إننا نعتبر أن الأزمات والحروب والويلات في الشرق الأوسط، هي إفرازات ونتائج الصراع الإسرائيلي – العربي. ومن إفرازات هذا الصراع أيضاً وبلا شك الحركات الأصولية  على اختلافها. وكذلك الشقاق والنزاعات داخل العالم العربي. وكذلك تباطؤ التطور والازدهار. وكلك نمو البغض والكراهية وفقدان الأمل، والإحباط لا بل القرف لدى الشباب، وهم يؤلفون ستين بالمئة من سكان الأقطار العربية.
إن من بين النتائج الأكثر خطورة في الصراع العربي الإسرائيلي، وبسبب عدم إيجاد حل عادل وثابت له، هي الهجرة: هجرة الأدمغة، والمفكرين، والشباب، والمسلمين المعتدلين، وبنوع خاص هجرة المسيحيين. وهذا كله يضعف مستقبل الحرية والديمقراطية والانفتاح في العالم العربي.
 
وعلى هذا أطلق هذا النداء. وأعود إلى ما قلته حول تأثير الصراع الإسرائيلي العربي على هجرة المسيحيين وعلى الكوارث والحروب في المنطقة. وأرى من واجبي أن أطلق نداءً حاراً بشأن القضية الفلسطينية، ولا سيما أمام ورشة ما يسمى بصفقة لقرن وأمام الاجتماع في ورشة البحرين وأمام إعلان القدس عاصمة إسرائيل، وأمام إعلان الجولان أرضاً يهودية إسرائيلية.
فإن هذه الأمور تزيد الوضع تعقيداً في الشرق الأوسط. وتزيد من مخاوف المسيحيين ومن الهجرة.
ولهذا أسمح لنفسي كبطريرك سابق وكمطران سابق أمضى 26 سنة في خدمة القدس وفي التعامل مع القضية الفلسطينية أسمح لنفسي أن أتوجه إلى كنيسة الشرق العربي من خلال المجالس المسيحية المختلفة في الشرق، منها مجلس كنائس الشرق الأوسط وكل الكنائس المختلفة فيه، مجلس البطاركة الكاثوليك في الشرق، مجلس البطاركة في لبنان، وآخر في سورية، وآخر في مصر، وآخر في العراق، وآخر في فلسطين والأردن أن تقوم بدراسة الوضع الراهن والتطور الراهن المصيري بالنسبة للقضية الفلسطينية ولا سيما بالنسبة للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.  لا بد من أن تصدر بياناً كنسياً مناسباً في الظروف الراهنة.
وموقف الكنيسة التاريخي واضح، موقف كنيسة روما والبابوات، موقف الكنائس في مجلس الكنائس العالمي، الموقف من المقررات الدولية بشأن فلسطين.
لا بد من موقف واضح مناسب وعلى مستوى مسؤولية الكنائس من القضية الفلسطينية المصيرية لنا جميعاً.
أطلق هذا النداء! وآمل أن يجد طريقه إلى المسؤولين في كنيسة المشرق الحبيبة.
فلسطين تستحق كل محبتنا واهتمامنا وحرصنا! فلسطين ليست سلعة!
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout