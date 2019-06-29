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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 29-06-2019

29
JUNE
2019
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الجمهورية

سُئل وزير خلال مناقشة أرقام وزارته عن مساعده أو مستشاره لمساعدته في تدقيق التفاصيل فقال: "أنا لا أثق بأحد".

عبّر أحد النواب عن إستيائه من لوم شديد تلقاه من مرجعه السياسي حول موقف هاجم به أحد المسؤولين وقال: هو طلب مني ذلك ومن ثم لامني.

تشهد تعيينات بعض المجالس خالفاً حول إشراك أحد الأحزاب فيها تخوفاً من عدم ضخ الأموال إليها من دول خليجية.


البناء

كواليس
قالت مصادر خليجية إنّ حراكاً تعيشه الأوضاع السياسية الإماراتية عنوانه إعادة تقييم درجة الإصطفاف وراء السعودية في ظلّ النتائج التي تظهرها المواجهة مع إيران ومستقبل صفقة القرن، وانّ الاعتقاد السائد وسط شيوخ الإمارات أنّ الموقف الكويتي كان الأشدّ عقلانية بين دول مجلس التعاون فلعب الوساطة في حرب اليمن وفي النزاع السعودي القطري وبقي متحفظاً على صفقة القرن ومحتفظاً بمسافة عن المواجهة مع إيران، علماً أن الكويت تدين بتحريرها للأميركيين بعد غزوها من العراق أيام النظام السابق


اللواء

غمز
لم يُبدِ مسؤول نقدي رفيع حماساً لأجواء «عقابية» سادت في لقاء عاجل للنظر في تقرير دولي.

لغز
نجح مرجع في وضع حدّ لإحراجات، بعد إنجاز مهمة دستورية، وضعت حداً للمراجعات، أما الشق الثاني فلا يهم تأخر أو لم يتأخر؟!

همس
تنتظر جهات لبنانية معلومات من دولة كبرى، حول الاتجاهات التي سادت في إجتماع تنسيقي على مستوى دولي إقليمي.

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