عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 29-06-2019

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الاخبار

كوشنير عرض على الحريري عودة النازحين و«توطين» الفلسطينيين: مغريات للمشاركة في صفقة القرن!

«الإدمان على الدولارات»: الفائدة على الودائع الآتية من الخارج تسجّل 13.3%!

الجمهورية

تقنين كهرباء.. ونفايات ولا عالجات

نصائح دولية بإصلاحات مالية.. وخلاف التعيينات محتدم والأزمات تتفاقم

البناء

القوات تسوّق تقرير موديز... وساترفيلد عائد... وضغوط أميركيّة تنافسيّة مع موسكو

اللواء

بعبدا تُذكِّر بالصلاحيات بالتزامن مع مجلس الوزراء الثلاثاء

مشاريع قوانين لقطع حساب من الـ2004 إلى الـ2017 والبنك والصندوق الدوليين للإسراع بتنفيذ تعهدات «سيدر»

الديار

لبنان رفض التوقيع ولم يرفض صفقة القرن رسميا بما يتعلق بفلسطين

واشنطن وإسرائيل تراهنان على ديون الأردن ودين 100 مليار دولار متصاعد على لبنان

صفقة القرن ستمتد لـ 3 سنوات ورهانها على إعادة نتنياهو وانتخاب ترامبa