لحود يرعى احتفال وضع حجر الأساس لبلدية انان

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برعاية رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود تحتفل بلدة انان في قضاء جزين عند السادسة والنصف من مساء الأحد الواقع 30 حزيران الجاري بوضع حجر الأساس لقصرها البلدي بعدما وضعت المؤسسة العقار الذي سيشيد عليه بتصرف البلدية.

ووجه رئيس البلدية جوزف متى بالمناسبة الدعوات للمشاركة في الاحتفال الى نواب المنطقة وراعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار وراعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ورؤساء بلديات القرى المجاورة ومخاتيرها وممثلين عن الأجهزة الأمنية والإدارية في القضاء وفعاليات اقتصادية واجتماعية وتربوية واجتماعية.