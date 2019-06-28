لحود يوقع مذكرة تفاهم مع الـ "OMT" لدفع السندات

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يوقع رئيس مجلس إدارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود مع رئيس مجلس إدارة شركة "OMT" الأستاذ توفيق معوض مذكرة تفاهم مشتركة بين المؤسستين في احتفال يقام عند الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق في 2 تموز المقبل في مقر المؤسسة في منطقة العدلية.

وتسمح مذكرة التفاهم للمقترضين من المؤسسة بحق استخدام أي مركز OMT لتسديد السندات المترتبة عليهم في المرحلة الثانية من استحقاقها وذلك في أوقاتها المحددة.

هذه الخطوة تأتي استكمالاً لأعمال المكننة التي أنجزتها المؤسسة في كامل دوائرها، كما تسهّل للمواطنين تسديد السندات المترتبة عليهم عبر أكثر من ١٠٠٠ مركز OMT في لبنان.