وزير المال وقع مراسيم لرفع الحد الادنى للأجور

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وقّع وزير المالية علي حسن خليل اليوم على "مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس، وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء لديه".



كما وقّع على "مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية واعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين، وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين وفقا للجداول المرفوعة".



ووقع حسن خليل على "مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء لديها. واعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2018-2019".