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الرئيس عون لقائد اليونيفيل: لبنان سيطلب تجديد ولاية "اليونيفيل" دون تعديل ومن مصلحة الجميع استمرار الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية

28
JUNE
2019
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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان سوف يتقدم بطلب رسمي من الامم المتحدة لتجديد ولاية "اليونيفيل" سنة اضافية وفق المهام والالتزامات المنصوص عليها في القرار 1701، من دون اي تعديل او تبديل.


واكد الرئيس عون ان التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" حقق امنا واستقرارا على الحدود الجنوبية من مصلحة الجميع ان يستمرا، خصوصا وسط الاجواء المضطربة التي تسيطر على الوضع في المنطقة.


واشار الرئيس عون الى ان لبنان يواصل البحث في ترسيم الحدود البحرية والبرية، ويأمل ان يتم التوصل الى نتائج ايجابية في هذا المجال .


وكان الجنرال دل كول عرض مع الرئيس عون الوضع في الجنوب والاتصالات الجارية لترسيم الحدود ودور الامم المتحدة في هذا المجال، منوهاً بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني الى جانب "اليونيفيل" في تطبيق القرار 1701، والتحضيرات الجارية للتمديد لــ "اليونيفيل" ولاية جديدة.

 

وفد مورغن ستانلي

واستقبل الرئيس عون وفدا من مصرف "مورغن ستانلي" برئاسة السيد رالف الراهب يرافقه عدد من مستثمري "اليوروبوندز" التي تصدرها الحكومة اللبنانية، الذين ابدوا اهتماما بالوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، واستوضحوا الاجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة اللبنانية من اجل تفعيل خطة النهوض الاقتصادي والاصلاحات بعد اقرار موازنة 2019.

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