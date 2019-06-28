بستاني توضح سبب إزدياد التقنين الحالي بالتيار الكهربائي

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه ان سبب إزدياد التقنين الحالي بالتيار الكهربائي يعود الى التأخر في فتح الاعتمادات المخصصة لبواخر الفيول لغاية أمس.



ولفتت في بيان الى انه "حالياً بدأت البواخر بتفريغ حمولتها في المعامل وستعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً بدءاً من أواخر الأسبوع المقبل، علماً ان ساعات التقنين ستزداد في الصيف الحالي بسبب عدم حصولنا على السلفة التي طلبناها لمؤسسة كهرباء لبنان في موازنة ٢٠١٩، اذ تمّ تخفيض قيمة السلفة في مجلس الوزراء بأكثر مما اقترحناه".



وأشارت الى ان خطة الكهرباء المحدثة قد أقرّت في شهر نيسان الماضي، وبدأ تنفيذها فور إقرارها، وأبرز الخطوات على سبيل المثال لا الحصر هي:



- تحقيق خفض الهدر الفني بمقدار ١% بعد الانتهاء من وصلة المنصورية، مما وفّر ٢٠ مليون دولار سنوياً على الخزينة. وفي الوقت عينه تمّ إطلاق العمل على الخنقات الاخرى في فيطرون وصور والهرمل، على ان ينتهي العمل بها تباعاً.



- خفض الهدر غير الفني عبر حملة نزع التعديات في كل المناطق اللبنانية، التي أدّت حتى الآن الى تسطير أكثر من ١6 ألف محضر ضبط.



- تقدّم العمل في تحضير دفاتر شروط المناقصات لتلزيم معامل الانتاج.



- ان تنفيذ الخطوات الموضوعة في خطة الكهرباء المحدثة، في حال تمّ كما هو مخطط له، سوف يسمح تدريجياً بتحسين التغذية في التيار الكهربائي.