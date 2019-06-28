الرئيس عون وقّع مراسيم ترقية ضباط

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، مراسيم ترقية ضباط إلى رتبة أعلى في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.



وقد حملت المراسيم الأرقام التالية: 5080 (ترقية عقداء في الجيش إلى رتبة عميد)، 5081 (ترقية ضباط في الجيش إلى رتب أعلى)، 5082 و5083 (ترقية ضباط في قوى الأمن الداخلي)، 5084 ( ترقية عقداء في الأمن العام إلى رتبة عميد)، 5085 (ترقية ضباط في الأمن العام إلى رتب أعلى)، 5086 (ترقية ضباط في المديرية العامة لأمن الدولة إلى رتب أعلى).

وحملت المراسيم تاريخ 28 حزيران 2019.