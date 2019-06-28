سائق يخلع سرواله أمام سيدة في بلدة لبنانية.. وهذا ما حصل!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “بتاريخ 25/06/2019، نشر أحد المواقع الألكترونية في مدينة صور خبراً بعنوان “السيّدة ر. م تتعرّض لتحرّش جنسي وقح من سائق سيارة في مدينة صور.. خلع سرواله وطاردها”. وأورد الخبر تفاصيل الحادثة التي وضعها بتصرف الأجهزة الأمنية.”

وتابع البيان: “نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي تمكنت في اقل من 24 ساعة، من معرفة هوية صاحب السيارة وتحديد مكان تواجده وتوقيفه بتاريخ 26/06/2019 في محلة القاسميّة.

أودع الموقوف فصيلة درك العباسية بناءً على إشارة القضاء المختص للتحقيق معه.”

واختتم: “وقد ترك توقيفه أثراً طيباً وانطباعاً إيجابياً لدى المواطنين الذين قدروا عالياً سرعة التحرك والوصول الى المشتبه به وتوقيفه.”