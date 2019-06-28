رئيس الجمهورية عرض مع الوزيرة البستاني المشاريع الخاصة بالكهرباء والسدود واكد العمل على انصاف الناجحين في مباراة الكتاب العدل

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني عمل الوزارة والمشاريع الخاصة بالكهرباء والسدود والطاقة، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الوزارة في هذا المجال.

الناجحون في مباراة الكتاب العدل

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الكتاب العدل جوزف بشاره، يرافقه امين صندوق المجلس وليم فخري ووفد من الناجحين في مباراة الكتاب العدل، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. وتناول اللقاء مسألة تأخر صدور مرسوم الناجحين في مباراة كتاب العدل.

وتحدثت السيدة جوليانا فارس باسم الناجحين في دورة العام 2018، فلفتت إلى ان هذه الدورة تميزت بالنزاهة والشفافية والكفاءة، وقد اعتُمد معيار ترتيب الناجحين في المرسوم الذي اصدره ووقعه وزير العدل واحاله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وأضافت :" كلنا ثقة بكم يا فخامة الرئيس، حامي الحقوق، للاسراع في توقيع مرسومنا ووضع حد لهذا الانتظار غير المبرر".

ثم القى السيد بشارة كلمة اشار فيها الى انه منذ العام 1979 ادخل نظام المباراة على قانون كتابة العدل، ومنذ ذلك التاريخ اضحى المعيار الوحيد لممارسة هذه المهنة هو الكفاءة. وقال:" نحن اليوم امامكم برفقة زملائنا الجدد الذين فازوا في المباراة التي اجريت في العام 2018 تحت اشراف وزير العدل السابق سليم جريصاتي، وقد سميت هذه الدورة على اسم فخامتكم. وهؤلاء الزملاء اليوم لهم حق واحد، وهو ان يتم استكمال التواقيع على مرسوم تعيينهم دون اي تأخير وابعادهم عن اي تجاذبات سياسية او مذهبية، علماً ان وزير العدل البرت سرحان قد وقع المرسوم".

وتحدث الوزير جريصاتي لافتا الى ان المباراة التي اجريت اشرف عليها قضاة مشهود لهم بالنزاهة الفكرية والعلمية على حد سواء. ولدى صدور النتائج النهائية لملء 56 مركزا، تم الاخذ بترتيب العلامات والخيارات، لا سيما وان هذه المهنة هي مهنة ضابطة لا اكثر ولا اقل وغير مشمولة بالمادة 95 من الدستور. ومن هنا، لم نأخذ في الاعتبار العامل الطائفي رغم ان شيئا من العدالة الميثاقية تأمن في المباراة التي كانت قمة في النزاهة وسجلت نسبة سقوط عالية جدا حيث اجمع من خاضها على اسئلتها الصعبة، وهذا يعني ان من نجحوا فيها ليسوا مستحقين فحسب بل انهم اكثر استحقاقا من سواهـم".

ولفت الوزير جريصاتي الى ان لا معيار طائفيا في عمل الكتاب العدل لانهم لا يتحركون تبعا لمناطقهم او طوائفهم بل وفقا لدوائرهم، بدليل اننا عندما اجرينا المباراة لم نأخذ في الاعتبار المناطقية والطائفية. وبالتالي فان المطلب كان واضحا لجهة سعي رئيس الجمهورية بكل ما يملك من قدرة لتمرير المرسوم ذي الصلة".

ورد رئيس الجمهورية مؤكداً ان صورة الموضوع باتت واضحة بالنسبة اليه، وشدد على انه سوف يعمل على انصاف الناجحين في مباراة الكتاب العدل والدفع من اجل استكمال التواقيع على مرسوم تعيينهم، مشددا على اهمية دور الكاتب العدل ومسؤولياته.

المعهد الفني الانطوني في الدكوانة

واستقبل الرئيس عون رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بو عبود مع وفد من اساتذة المعهد، بينهم استاذ الخط العربي السيد ادمون فخري، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على الخطة الفنية الخاصة بقسم الخط العربي في المعهد الذي عملت الرهبانية الانطونية المارونية على انشائه للمحافظة على الخط العربي نتيجة بزوغ العصر الرقمي والانترنت.

واشار الاب بو عبود الى ان الخطة التي اعتمدها المعهد لاحياء فن الخط العربي تهدف الى اقامة معارض في لبنان وخارجه لتعريف الناس عليه، وعلى تاريخه واهميته، واستقطاب معلمي اللغة العربية من المدارس والجامعات لاقامة ورش عمل وتدريبهم على الخط العربي الصحيح، واصدار كتاب تحضره مجموعة من الخطاطين واهل الاختصاص، والعمل على ادخال مادة الخط العربي في المناهج التعلمية ( مدارس، جامعات، معاهد خاصة ورسمية) ودعم نقابة الخطاطين من اجل الاستمرار في نشر هذا الفن العريق. واشار الاب بو عبود الى ان المعهد قرر اقامة معرض فني يحمل اسم لبنان، يخط فيه اسم " لبنان" باكثر من ستين طريقة، ومعارض خارج لبنان بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات اللبنانية في دول الاغتراب.

ونوه الرئيس عون بخطوة المعهد الفني الانطوني لافتا الى ضرورة المحافظة على الخط العربي لانه يعكس التراث الفني للغة العربية.

رئيس مصلحة الابحاث الزراعية

وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمصلحة الابحاث الزراعية المهندس ميشال افرام الذي اطلع رئيس الجمهورية على التقرير السنوي لعمل مصلحة الابحاث وعلى تقرير التلوث في كل المناطق اللبنانية الصادر في العام 2018. واعلم المهندس افرام رئيس الجمهورية بترؤسه لمنظمة " ايكاردا" الدولية. وقد هنأ الرئيس عون المهندس افرام على توليه رئاسة هذه المنظمة الدولية متمنيا له التوفيق في مسؤولياته.