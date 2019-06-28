ختم مستوصف وصيدلية بالشمع الأحمر

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إنفاذاً لمقرّرات المجلس الأعلى للدفاع القاضية بضبط المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، وفي إطار عمل المديرية العامة لأمن الدولة لمراقبة الأمن الصحّي، قامت دورية تابعة لها بمؤازرة التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة - مصلحة الصحة في الشمال، بالكشف على مستوصف صحي وصيدلية تابعة له في بلدة العماير في وادي خالد، عائدَين للمدعو (م.ا) حيث تبيّن أن الصيدلية غير مرخّصة وضُبطت فيها أدوية مهرَّبة وممنوع بيعها داخل صيدليات المستوصفات، كما تبيّن وجود طبيبين سوريين يعملان في المستوصف بشكل غير قانوني.

عملاً بإشارة القضاء المختص، تمّ ختم المستوصف والصيدلية بالشمع الأحمر وترك المعنيين بسندات إقامة، وإحالة الملف الى مكتب مكافحة الجرائم المالية.