توضيح من "الخارجية" بشأن وفاة اللبنانية سارة سليمان في الكويت

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في إطار متابعة وزارة الخارجية والمغتربين لقضية اللبنانية سارة محمود موسى سليمان التي توفيت في الكويت بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٩، قامت القائم بأعمال السفارة في الكويت مراجعة السلطات الكويتية المختصة للاستيضاح منها عن ملابسات الحادثة، وقد أبدت السلطات الكويتية كل تعاون مع القائم بالأعمال التي تواصلت مع مساعد وزير الخارجية والتقت كل من مدير عام الإدارة العامة للادلة الجنائية ومدير عام الطب الشرعي، الذين اطلعوها على التحقيقات وعرضوا لها ملابسات الحادثة.



يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن "توضح للرأي العام اللبناني والكويتي أن التحقيق لم يختم بعد في القضية بإنتظار استكمال كافة عناصر الملف، كما تشكر الوزارة السلطات الكويتية الأمنية والقضائية والدبلوماسية على متابعتهم الدقيقة للحادثة وصولا للحقيقة".