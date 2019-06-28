الديمقراطي رداً على الحسن: فالتتحقّق من هذه الأسماء لتعرف ممّن مدعومة

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ردّت مديريّة الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان لها، على كلام وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن والتي أعلنت فيه أن مزارع الأبقار في مدينة الشويفات مدعومة من رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان، وقالت: "بعد التواصل مع بلدية مدينة الشويفات، يهمّنا توضيح بعد النقاط للوزيرة الحسن علّها تستنتج من هم الداعمون الفعليين للمزارع والمسالخ:

أولاً: أكد لنا رئيس البلدية الأستاذ زياد حيدر أن البلدية قد استحصلت على قرض من الإتحاد الأوروبي بقيمة 4 ملايين يورو لإقامة معمل لمعالجة بقايا الذبحيات، إلاّ أن الجهات المعنية في الدولة لم تستجب لطلبها بتأمين قطعة أرض عامّة للمعمل.

ثانياً: إن مزارع الشويفات: "مزرعة غسان تويت، ومزرعة محمد زهران زهران، ومزرعة العشّي، ومزرعة عبد السلام احمد سليمان، ومزرعة الكردي، ومزرعة الخالد، ومزرعة راسم ترايدينغ كومباني، ومزرعة صالح قاسم زين الدين، ومزرعة محمد منير خليفة، ومزرعة خالص محمد سعيد دوغان، ومزرعة شركة الهادي للمواشي، ومزرعة وهبه، إن هذه المزارع لا صلة لها ولا علاقة بأرسلان، وموقفنا كحزب واضح وصريح في هذا الخصوص لجهة إيجاد حلول جذريّة لها في المنطقة.

ثالثاً: وبعد نشرنا لأسماء المزارع ندعو صاحبة المعالي والتي نقدّر دورها وموقعها، أن تتحقق من معلوماتها قبل إطلاق التهم أو نسب أي أمر لأي شخص، حفاظاً على مصداقيتها أمام الرأي العام. اقتضى التوضيح.