البستاني في افتتاح مهرجانات جونية: نعمل على تنفيذ خطة الكهرباء الإنمائية في القريب العاجل

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افتتحت بلدية جونية مهرجانات صيف جونية 2019، برعاية وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، وحضور سفير الامارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، رئيس وأعضاء جمعية تجار كسروان - الفتوح، رئيس وأعضاء بلدية جونية وشخصيات وفاعليات، وحشد من اهالي المنطقة.



وجالت الوزيرة البستاني في أرجاء السوق القديم في جونية الذي يضم محلات تجارية وحرفية وفنية، بالإضافة إلى المأكولات اللبنانية التراثية.

وفي ختام الجولة نوهت البستاني "بهذا المهرجان النموذجي الذي يشجع الصناعة اللبنانية"، مثنية على "كل المهرجانات السياحية وما تقدمه من أجل إنماء لبنان"، لافتة إلى أن "وزارة الطاقة تواكب هذه المهرجانات في العمل على تنفيذ خطة الكهرباء الإنمائية في القريب العاجل".



أما السفير الشامسي فقال: "أحاول دائما المشاركة في مثل هذه المهرجانات واليوم اشجع هذا المهرجان الجميل الذي يعزز مكانة لبنان السياحية سواء على صعيد السياحة الداخلية او الخارجية، وهو لا يقع في نصف قلب لبنان فقط بل كل القلب".

أما رئيس بلدية جونية جوان حبيش فأشار الى أن "هذا المهرجان سيعمل على إعادة إنعاش اقتصاد مدينة جونية، ولا ينتهي في مهلة شهر فقط، بل هذه هي الانطلاقة"، متمنيا ان تستمر طيلة العام، وستعود جونية الى وجهها السياحي وقد عملنا على إعادة فتح البحر في جونية امام أهلها للاستفادة منه جميعا".



وختم شاكرا للوزيرة بستاني رعايتها وللسفير الشامسي مشاركته وجميع الحاضرين"، داعيا "جميع اللبنانيين الى زيارة جونية والمشاركة في مهرجانها".