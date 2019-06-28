عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 حزيران 2019

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البناء: فيينا: مفاوضات أوروبية إيرانية لوضع الآلية المالية... وطهران تؤجل بلوغ سقف الـ 300 كلغ

بوتين من اليابان: الوضع في الخليج قابل للانفجار لأن واشنطن قوّضت النظام العالمي

الحكومة تؤكد رفض صفقة القرن... وملف العسكريين المتقاعدين يبحث عن وساطة



الأخبار: سجن سيناء الكبير

السنيورة: إسألوا ديوان المحاسبة عن الـ11 ملياراً

طهران: الصبر الاستراتيجي انتهى والحرب القصيرة معنا وهم





اللواء: «جبل الأزمات» يتراكم.. واتجاه رسمي لمقاضاة «موديز»

ساترفيلد إلى بيروت الثلاثاء.. وجرمانوس يَمثُل أمام التفتيش القضائي



النهار: الحكومة بين "موديز" و"الانقلاب" على موازنة العسكر

الديار: هل تجاوز لبنان «الافخاخ» الاسرائيلية.. ولماذا غاب ساترفيلد ؟

«رسائل» من «العسكر» الى الحكومة.. وساعات حاسمة قضائيا

تقرير «موديز» يحرك المخاوف «واللبنانية» «تفرج» عن الطلاب

الجمهورية: لبنان يرفض "صفقة القرن"



the daily star: Cabinet doubles down on CEDRE implementation



?l'orient le jour: Et si Téhéran franchissait les limites de l’accord sur le nucléaire