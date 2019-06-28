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عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 حزيران 2019

28
JUNE
2019
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 البناء: فيينا: مفاوضات أوروبية إيرانية لوضع الآلية المالية... وطهران تؤجل بلوغ سقف الـ 300 كلغ 

بوتين من اليابان: الوضع في الخليج قابل للانفجار لأن واشنطن قوّضت النظام العالمي
الحكومة تؤكد رفض صفقة القرن... وملف العسكريين المتقاعدين يبحث عن وساطة

 

 


الأخبار: سجن سيناء الكبير
السنيورة: إسألوا ديوان المحاسبة عن الـ11 ملياراً
طهران: الصبر الاستراتيجي انتهى والحرب القصيرة معنا وهم

 

 

اللواء: «جبل الأزمات» يتراكم.. واتجاه رسمي لمقاضاة «موديز»
ساترفيلد إلى بيروت الثلاثاء.. وجرمانوس يَمثُل أمام التفتيش القضائي

 

 


النهار: الحكومة بين "موديز" و"الانقلاب" على موازنة العسكر

 

 

 

الديار: هل تجاوز لبنان «الافخاخ» الاسرائيلية.. ولماذا غاب ساترفيلد ؟
«رسائل» من «العسكر» الى الحكومة.. وساعات حاسمة قضائيا
تقرير «موديز» يحرك المخاوف «واللبنانية» «تفرج» عن الطلاب

 

 

 

الجمهورية: لبنان يرفض "صفقة القرن"

 

 

 


the daily star: Cabinet doubles down on CEDRE implementation

 

 


?l'orient le jour: Et si Téhéran franchissait les limites de l’accord sur le nucléaire 

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