عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 حزيران 2019

البناء: فيينا: مفاوضات أوروبية إيرانية لوضع الآلية المالية... وطهران تؤجل بلوغ سقف الـ 300 كلغ
بوتين من اليابان: الوضع في الخليج قابل للانفجار لأن واشنطن قوّضت النظام العالمي
الحكومة تؤكد رفض صفقة القرن... وملف العسكريين المتقاعدين يبحث عن وساطة
الأخبار: سجن سيناء الكبير
السنيورة: إسألوا ديوان المحاسبة عن الـ11 ملياراً
طهران: الصبر الاستراتيجي انتهى والحرب القصيرة معنا وهم
اللواء: «جبل الأزمات» يتراكم.. واتجاه رسمي لمقاضاة «موديز»
ساترفيلد إلى بيروت الثلاثاء.. وجرمانوس يَمثُل أمام التفتيش القضائي
النهار: الحكومة بين "موديز" و"الانقلاب" على موازنة العسكر
الديار: هل تجاوز لبنان «الافخاخ» الاسرائيلية.. ولماذا غاب ساترفيلد ؟
«رسائل» من «العسكر» الى الحكومة.. وساعات حاسمة قضائيا
تقرير «موديز» يحرك المخاوف «واللبنانية» «تفرج» عن الطلاب
الجمهورية: لبنان يرفض "صفقة القرن"
the daily star: Cabinet doubles down on CEDRE implementation
?l'orient le jour: Et si Téhéran franchissait les limites de l’accord sur le nucléaire